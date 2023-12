PSG / Metz : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi, le PSG a conclu son année 2023 par une victoire poussive face au FC Metz (3-1) au Parc des Princes. Kylian Mbappé et Vitinha ont brillé dans cette rencontre.

Le PSG n’a pas livré la meilleure des performances lors de cette dernière journée de la phase aller de Ligue 1. Juste avant les fêtes de fin d’année, les Parisiens ont affronté une faible équipe du FC Metz. Sans se montrer convaincants, les Rouge & Bleu l’ont emporté sur le score de 3-1 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, qui fêtait son 25e anniversaire.

À voir aussi : Double buteur, Mbappé s’offre un nouveau record au PSG

Vitinha et Mbappé en forme, Kolo Muani toujours dans le dur

Alors que le PSG sortait d’une première période bien terne, dès le retour des vestiaires, Vitinha a profité d’une belle passe de Lee Kang-In pour délivrer le Parc des Princes. Mais le Portugais a aussi offert de belles passes et s’est montré juste dans son jeu, ce qui lui vaut la note de 7/10 dans le quotidien L’Equipe. « Milieu de terrain axial droit, le Portugais a été le Parisien le plus dangereux des 50 premières minutes. Il marque à la 49e minute en reprenant à propos un centre de Lee et s’était procuré la meilleure situation de la première période avec un tir contré (9e). Lance bien Mbappé (30e) et Barcola (51e). Bon retour (53e). Un coup du sombrero (65e) et une roulette (75e) qui ont enchanté le Parc. Une dernière percée et une passe pour Ramos qui manque la cible de près (90e+5). »

Double buteur pour son 25e anniversaire, Kylian Mbappé a livré une prestation à deux visages. Placé dans l’axe lors du premier acte, le numéro 7 parisien a été sans imagination. Mais son repositionnement au retours des vestiaires lui a permis de se montrer plus dangereux, avec un doublé comme cadeau d’anniversaire. « De nouveau attaquant axial, la star parisienne a connu une première période quelconque. Se rate sur le centre en retrait de Barcola (11e), un tir contré par Traoré (23e) et c’est à peu près tout lors des 45 premières minutes. Bien plus tranchant et décisif après le repos : un rush solitaire qui ne donne rien (58e) puis une frappe au-dessus (59e) de 20 mètres. La seconde, à peu près du même endroit, a fait gamelle en touchant le dessous de la barre d’Oukidja pour finir dans la lucarne (60e). Privilégie la solution individuelle (79e) sur une contre-attaque mais son tir est détourné. Attentif, il intercepte un ballon en retrait pour inscrire un doublé (83e) », résume L’E, qui lui attribue la note de 7/10.

En revanche, un joueur offensif continue de décevoir match après match. Titulaire sur le côté droit en l’absence d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani a une nouvelle fois livré une prestation difficile. « Remis à droite au coup d’envoi, on ne pourra pas lui reprocher ses efforts défensifs mais il a pêché dans sa première touche de balle ce qui l’a empêché de faire la différence. Ses meilleures situations auront toutes été dans l’axe. Il obtient un coup franc dangereux (33e), place une tête au-dessus (54e) et trouve Vitinha du bout du pied sur le second but (2-0, 62e) », indique Le Parisien, qui lui donne la note de 4/10.