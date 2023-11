PSG / MHSC : Le chiffres clés de la rencontre

Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le MHSC au Parc des Princes ce vendredi (21h sur Prime Video). Zoom sur l’histoire, les enjeux et les chiffres clés de la rencontre.

Les rencontres entre le PSG et Montpellier sont souvent synonyme de spectacle. Cependant, au Parc des Princes, le MHSC ne parvient que trop rarement à faire trembler les filets. En effet, les Héraultais ne comptent que 3 buts sur leurs 11 derniers déplacements à Paris, contre 32 buts pour les Parisiens. En prenant en compte les déplacement, le bilan des confrontations directes entre les deux clubs penche largement en faveur des Rouge & Bleu : Une série de 8 victoires consécutives face au MHSC en championnat. Au cours de cette série, les joueurs du club de la capitale ont inscrit 29 buts, et en ont encaissé seulement 5. Sur le plan individuel, un joueur aura à cœur de briller ce soir. Avec 10 buts cette saison en Ligue 1 Uber Eats, Kylian Mbappé est le meilleur buteur du championnat et aime marquer face aux Montpelliérains. Le numéro 7 du PSG compte 9 buts lors de ses 9 derniers matchs face au MHSC. Au total, le Français a fait trembler les filets à 10 reprises face à Montpellier ce qui fait de lui le meilleur buteur parisien face aux Héraultais devant Neymar (6 buts), Angel Di Maria (5 buts), Rai et Pedro Miguel Pauleta (4 buts). Toujours sur la continuité de la lecture individuelle pour Kylian Mbappé, le buteur français « a inscrit 12 buts lors de ses 10 derniers matches officiels de Paris au Parc des Princes, il n’a pas trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise : face à Marseille (4-0) le 24 septembre dernier, sorti sur blessure avant la pause« , souligne le Paris Saint-Germain sur son site officiel.

Image : psg.fr

Dans l’histoire, 24 joueurs ont porté les couleurs de deux clubs : Christian André, William Ayache, Claude Barrabé, Bruno Carotti, Aliou Cissé, Patrick Colleter, Xavier Gravelaine, Vincent Guérin, Jonathan Ikoné, Thierry Laurey, Jean-Claude Lemoult, Francis Llacer, Patrice Loko, Claude Lowitz, Nordi Mukiele, Nicolas Ouédec, Christian Perez, Patrice Py, Laurent Robert, Mamadou Sakho, Stéphane Sessegnon, Benjamin Stambouli, Siaka Tiéné et Daniel Xuereb. Sur le bilan historique, le PSG a disputé 73 rencontres officielles face à Montpellier, pour un bilan de 34 victoires, 22 nuls et 17 défaites.