Ce vendredi, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG et le Montpellier Hérault s’affrontaient et les Rouge & Bleu ont livré un véritable récital sur leur pelouse (3-0).

Le PSG récupère provisoirement la tête du championnat et a très bien préparé son prochain déplacement à San Siro en Ligue des champions. Ce vendredi soir, les Rouge & Bleu ont livré une très belle prestation devant leur public avec une large victoire (3-0) face à Montpellier.

Les notes du PSG : Donnarumma 6 – Hakimi 8, Marquinhos 7, Skriniar 6.5, Mukiele 7 – Dembélé 8, Ugarte 6, Zaïre-Emery 7, Lee 7.5 – Kolo Muani 3, Mbappé 5.5

Un couloir droit Hakimi-Dembélé explosif

Si Ousmane Dembélé peut être frustrant en raison de son déchet technique important, le numéro 10 des Rouge & Bleu est un véritable poison constant pour ses adversaires. Toujours dans la provocation balle au pied et avec un gros volume de jeu, l’international français n’est aussi jamais avare d’effort dans les replis défensifs. Et si sa fiche statistique reste maigre, son importance dans l’avant-dernier geste est toujours utile. Preuve en est, il est impliqué dans les trois buts de la soirée. En plus de sa passe décisive pour Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé est à l’origine des deux autres actions collectives conclues par Lee Kang-In et Vitinha. De son côté, Achraf Hakimi continue d’être décisif et son entente avec Ousmane Dembélé grandit match après match. Important dans l’animation offensive parisienne, l’international marocain se montre toujours décisif avec deux passes décisives à son actif ce soir face à Montpellier.

À noter le vrai bon match d’Ousmane Dembele !



Virevoltant sur son côté, il provoque énormément et crée des différences en plus d’avoir été passeur décisif !#PSGMHSC pic.twitter.com/S9LGGCPVTe — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 3, 2023

Lee Kang-In, la touche technique qui manquait au PSG de Luis Enrique

Lee Kang-In a enfin lancé sa saison en Rouge & Bleu depuis le retour de la trêve internationale. Avant cela, le Sud-Coréen avait surtout côtoyé l’infirmerie et sa sélection (trêve internationale et Jeux Asiatiques). Mais depuis deux semaines, l’ancien de Majorque est souvent aligné par Luis Enrique et a encore montré son importance technique dans ce onze parisien. En plus de ses 100% de passes réussies (47/47) en 62 minutes, le joueur de 22 ans s’est montré important dans l’impact physique et (67% de duels gagnés) et dans le volume de jeu. Il a été récompensé d’un but et s’est montré décisif dans un troisième match d’affilée. Une solution supplémentaire non négligeable pour Luis Enrique.

Des remplaçants enfin décisifs et des milieux buteurs

C’était l’un des objectifs du mercato estival du PSG. Renforcer son effectif qualitativement et quantitativement. Et après trois mois de compétition, le technicien espagnol peut s’appuyer sur un banc décisif. Lors des derniers matches, Lee Kang-In (but face à Milan) et Randal Kolo Muani (penalty provoqué à Brest) avaient réalisé des entrées décisives. Et cette fois-ci, c’est Vitinha qui a marqué un but quelques minutes après son entrée en jeu. Autre donnée importante à prendre en compte, le PSG ne s’appuie pas uniquement sur ses attaquants pour marquer cette saison. Si lors de l’exercice précédent, les joueurs offensifs débloquaient les situations, la donne a changé cette saison à l’image de cette soirée au Parc des Princes où les trois buteurs évoluent au milieu de terrain : Lee Kang-In, Warren Zaïre-Emery et Vitinha.