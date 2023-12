PSG / Nantes – La victoire parisienne en chiffres

Le Paris Saint-Germain s’est imposé contre Nantes ce samedi (2-1), dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Une victoire qui consolide le statut de leader du club de la capitale au classement mais qui fait aussi appel à d’autres chiffres.

8 victoires consécutives en Ligue 1

C’est la 8ème victoire consécutive du PSG en championnat cette saison. Aucun autre club européen ne fait mieux. Les Rouge & Bleu n’ont pour l’instant pas atteint leur record qui est de 10 victoires consécutives (mai-septembre 2021). Les hommes de Luis Enrique enchaînent aussi une 5e victoire d’affilée au Parc des Princes. Nantes renforce son statut d’équipe favorite du PSG (53 victoires) devant Saint-Étienne (51 victoires).

Pour les statistiques individuelles, Bradley Barcola a inscrit son premier but sous les couleurs parisiennes, ce qui porte à 12 le nombre de joueurs ayant marqué pour le PSG cette saison. Pour ce qui est de Vitinha, le Portugais impressionne encore son monde et affine ses statistiques. 4 buts et 1 passe décisive cette saison, soit autant de G/A que lors de sa saison précédente.

Dans les autres joueurs décisifs, il y a Randal Kolo Muani qui est encore une fois impactant en sortie de banc (3 bus). Il est le meilleur joueur de l’élite dans ce cas de figure, à égalité avec le Rennais Ibrahim Salah. Celui qui a marqué contre son ancien club porte son compteur à 5 buts cette saison.