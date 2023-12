PSG / Nantes : les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est imposé contre Nantes (2-1) dans un match insipide. Premier buteur de ce match, Bradley Barcola a été la seule étincelle au sein des titulaires.

Quatre jours avant un match capital sur la pelouse de Dortmund pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG recevait le FC Nantes dans le cadre de la quinzième journée de la Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de titulariser Bradley Barcola sur le couloir gauche de l’attaque. L’ancien lyonnais a été le joueur le plus dangereux parmi les titulaires et a ponctué sa très belle prestation par un but, son premier avec le PSG. L’ancien lyonnais est celui qui a reçu la meilleure note dans Le Parisien et L’Equipe. Dans le quotidien francilien, il a obtenu un 6,5. « Il a été un des Parisiens les plus remuants. Ses sprints ont fait beaucoup de mal à Coco qu’il dépose généreusement pour ouvrir le score et marquer son premier but avec le PSG (1-0, 41e). Il est battu, toutefois, par Mohamed sur l’égalisation nantaise (54e) et rate le doublé en ayant fait le plus dur (58e). » De son côté, l’Equipe a été plus généreuse avec un 7. « L’ancien Lyonnais a été le meilleur Parisien hier, au moins parmi les milieux et les attaquants. Il inscrit le premier but de son équipe après une action individuelle. Il a mis au supplice Coco et fait plusieurs fois la différence (45e+1, 46e, 54e, 58e). Est devancé par Mohamed sur l’égalisation du FCN (55e).«

Retour gagnant pour Marquinhos

De retour sur les terrains après sa blessure à la cuisse avec le Brésil, Marquinhos a réalisé une bonne performance. Le capitaine du PSG a obtenu un 6 dans Le Parisien. « Immédiatement titulaire pour son retour à la compétition, le capitaine parisien a rendu une copie convaincante pendant une heure, à quatre jours du choc contre Dortmund. Sans être à 100 % de ses capacités, il a sorti quelques situations dangereuses (18e, 32e). » De son côté, l’Equipe n’offre qu’un cinq. « Pour son retour à la compétition, le Brésilien a d’abord fait sobre dans ses relances, avant de chercher ensuite à jouer un peu plus long. À plutôt bien lu et coupé les trajectoires sans commettre d’erreur. » Les deux quotidiens ont également salué la performance de Danilo Pereira, crédité d’un six. « L’ancien de Porto n’a pas semblé débordé non plus. Il a même signé plusieurs interventions capitales (16e, 32e) mais l’égalisation vient d’un tir de Coco qu’il aurait, soi-disant, contré (56e). Les images ne le confirment pas clairement. Dommage… », indique Le Parisien. Pour l’Equipe, « souvent bien placé, le Portugais a remporté ses duels aériens avec autorité, n’a commis aucune faute et relancé avec justesse, sans grande prise de risque cependant. Une intervention précieuse pour contrer le tir de Mohamed (57e). Il est l’une des valeurs sûres du moment. » Pour le joueur le moins bien noté, il s’agit de Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien a reçu un 4 de l’Equipe. « Le meilleur buteur de L1 a été titularisé en attaquant axial comme au Havre (2-0) et dans la dernière demi-heure face à Newcastle (1-1). Orphelin de Dembélé, il a été assez discret et a réclamé plusieurs penalties que ni l’arbitre ni le VAR ne lui ont accordés. Mbappé s’est procuré sa meilleure situation dès la première minute avec une frappe sortie du pied par Lafont. Une autre à la 16e minute. Pas grand-chose ensuite. Bien servi par Barcola (54e), il est repris par Cömert. Un dernier tir au sol (89e). » Le Parisien est un peu plus généreux avec un 4,5. « Trop peu impactant dans ce rôle, seul en pointe, le Français n’a pas eu un énorme rendement. Lafont repousse sa seule frappe cadrée après quelques secondes (1e). Il a eu un peu de mal à peser, la faute à une créativité parfois absente autour de lui. »

dans l’Equipe : Tenas (5) – Hakimi (5), Marquinhos (6), Danilo (6), Hernandez (5) – Soler (5), Ugarte (4), Vitinha (5) – Lee (5), Mbappé (4), Barcola (7) Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Tenas (6) – Hakimi (5), Marquinhos (6), Danilo (6), Hernandez (5,5) – Soler (5), Ugarte (5), Vitinha (5,5) – Lee (6), Mbappé (4,5), Barcola (6,5)