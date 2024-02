PSG : Nasser Al-Khelaïfi rend hommage à Artur Jorge

En ce triste jour pour les amoureux du PSG et son histoire, le président du club de la capitale a rendu un hommage à Artur Jorge. Véritable légende Rouge & Bleu, le Portugais a été l’objet d’un hommage de Nasser Al-Khelaïfi.

Ce jeudi 22 février, la légende Artur Jorge s’est éteinte. A 78 ans et suite à une longue maladie, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain nous a quitté, comme l’a annoncé sa famille elle-même par le biais d’un communiqué officiel : « C’est avec une profonde tristesse que la famille d’Artur Jorge Braga de Melo Teixeira communique sa disparition, ce matin à Lisbonne, à la suite d’une longue maladie. Il est mort sereinement, entouré de ses proches« . A la suite de la nouvelle, le Paris Saint-Germain a tenu un rendre un hommage à Artur Jorge, avant de voir son président, Nasser Al-Khelaïfi, s’exprimer personnellement. Un hommage relayé sur les réseaux officiels du PSG : « Au nom de la famille du Paris Saint-Germain je tiens à rendre un hommage sincère à notre ancien entraîneur Artur Jorge, qui nous a malheureusement quittés. Artur a joué un rôle important dans notre histoire et nous lui serons toujours reconnaissants de sa contribution. Nous nous souviendrons de lui pour sa passion, son exigence et sa culture du haut niveau qu’il a amenées à Paris. Le Paris Saint-Germain présente à sa famille et à ses amis ses plus sincères condoléances« .

Il aura remporté un titre de champion de France sur le banc du PSG (1994) et une Coupe de France (1993) 🏆🇫🇷

Pour sa prochaine sortie, ce dimanche (17h05 sur Canal +), le PSG affronte le Stade Rennais au Parc des Princes, et devrait donc avoir l’occasion de rendre un hommage, avec ses supporters, dans son antre, à Artur Jorge.