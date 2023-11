PSG / Newcastle : Annoncez votre pronostic !

Le PSG reçoit Newcastle dans le cadre de la cinquième journée des phases de poules de LdC. Une rencontre capitale pour la suite de la campagne européenne du Paris Saint-Germain.

Après sa belle et large victoire face à l’AS Monaco (5-2) en Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain retrouve son Parc des Princes. Cette fois, les hommes de Luis Enrique fouleront la pelouse de leur antre pour une rencontre on ne peut plus importante de Ligue des Champions. En effet, à l’occasion de la réception de Newcastle, les Parisiens ont l’occasion de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de LdC, en ayant un regard sur l’autre rencontre du groupe F entre l’AC Milan et le Borussia Dortmund. A cette occasion et comme à l’accoutumée, annoncez votre pronostic pour cette grande soirée européenne à moins d’une heure du coup d’envoi.

Le week-end passé, aucun Csiens n’est parvenu à trouver le score entre le PSG et l’AS Monaco. On espère plus de précision ce mardi soir.