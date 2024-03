Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG accueille l’OGC Nice dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France.

Après des échecs précoces en 2022 et 2023, le PSG aura pour objectif de glaner une nouvelle Coupe de France dans son histoire. Recordman de la compétition avec 14 trophées, les joueurs de Luis Enrique devront venir à bout de l’OGC Nice ce mercredi au Parc des Princes pour ensuite espérer recevoir le Stade Rennais en demi-finales. Et pour cette rencontre face aux Aiglons, le coach parisien doit une nouvelle fois composer sans Marquinhos, absent jusqu’à la trêve internationale. À cela s’ajoutent les forfaits de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Marco Asensio.

Et pour remplir cet objectif, le technicien espagnol compte bien aligner sa meilleure équipe après avoir fait reposer quelques cadres lors du match nul face au Stade de Reims (2-2) en Ligue 1. Et à quelques heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Parisiens et Niçois ? Partagez votre pronostics dans les commentaires. Dimanche dernier, les Rouge & Bleu ont partagé les points avec les Rémois (2-2). Aucun Csien n’avait annoncé le bon résultat ici.