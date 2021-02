PSG / Nice : les compositions officielles

Trois jours avant son match de Ligue des champions face au FC Barcelone, le PSG devra bien négocier son match de la 25ème journée de Ligue 1 face à l’OGC Nice, cet après-midi à 17h (Canal Plus). En cas de victoire, les Rouge et Bleu récupéreront provisoirement la tête du championnat. Privé de ses joueurs créatifs Marco Verratti, Rafinha, Neymar Jr et Ángel Di María, les choix de Mauricio Pochettino étaient attendus. Voici les compositions d’équipes. Quatre attaquants sont alignés : Kean, Draxler, Mbappé et Icardi. Kehrer est latéral droit. Kurzawa revient à gauche. Le tandem Paredes-Gueye va pouvoir travailler des automatismes. Chez les Niçois, Adrian Ursea a opté pour un 4-3-3 avec un trio offensif Rony Lopes, Myziane, Gouiri. L’ancien Parisien Stanley Nsoki débute sur le banc.

Feuille de match du PSG/OGCN

Samedi 13 février 2021 à 17 heures au Parc des Princes | 25e journée de Ligue 1 Uber Eats |Arbitre : Pignard | VAR : Delerue et Bré | Diffuseur : Canal Plus