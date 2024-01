Le PSG se retrouve en plein mercato d’hiver dans un flou qui préoccupe, notamment autour de sa défense. En effet, avec le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN 2024, le retour compliqué de Presnel Kimpembe, la récente blessure de Milan Skriniar ou encore le cas de Nuno Mendes, le mercato hivernal devrait être plus animé que prévu.

A l’aube du mercato hivernal, le PSG avait dans ses plans l’idée de recruter Lucas Beraldo pour sa défense et Gabriel Moscardo pour son milieu de terrain. Cependant, la récente blessure de Milan Skriniar et le départ d’Achraf Hakimi pour disputer la CAN 2024 avec le Maroc pourrait pousser Luis Campos à se retrousser les manches et renforcer de nouveau l’arrière garde Rouge & Bleu. A l’approche des grands rendez-vous européens et l’enchaînement des matchs, Luis Enrique devra faire face à un véritable casse tête, jusqu’au début du mois de février au moins. En effet, cette période devrait coïncider avec le retour de Nuno Mendes. Annoncé opérationnel pour le mois de mars, le Portugais pourrait finalement retrouver la compétition plus tôt que prévu. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères d’RMC Sport qui précisent : « Il ne reviendra donc pas en janvier mais pourrait pointer le bout de son nez en février« . Le numéro 25 du PSG, absent depuis le 30 avril dernier en raison d’une blessure à l’ischio-jambier, reprend progressivement et devrait répondre présent pour la double confrontation face à la Real Sociedad.

🚨 Nuno Mendes pourrait faire son retour dans le groupe en février. Idéalement, il pourrait être dans le groupe pour le match aller contre la Real Sociedad. Paris de son côté veut le voir AU TOP pour le 1/8e retour 🔙🇵🇹



Dans l’idéal, le PSG espère avoir son latéral gauche au top pour la manche retour du huitième de finale qui se jouera le 5 mars prochain au Stade d’Anoeta de Saint-Sébastien. Dans le sens des informations de nos confrères d’RMC Sport, le journalise italien Fabrizio Romano confirme ce qu’il avançait le 31 décembre dernier : « Nuno de retour en février« .