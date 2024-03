PSG / OGC Nice – les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), le PSG reçoit l’OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France. Luis Enrique devrait aligner une équipe qui ressemble à une équipe type.

Le PSG veut retrouver le gout du succès en Coupe de France, lui qui n’a plus soulevé le trophée depuis 2021. Pour cela, il devra se défaire ce soir – au Parc des Princes – de l’OGC Nice pour se qualifier dans le dernier carré de la doyenne des compétitions en France et y retrouver le Stade Rennais. Une rencontre qui se déroulerait également au Parc des Princes. Le week-end dernier, contre Reims (2-2), Luis Enrique avait décidé de faire tourner. Pour cette rencontre contre les Niçois, il devrait aligner une équipe quasiment type. Comme lors du tour précédent contre Brest (3-1), c’est Gianluigi Donnarumma qui devrait tenir sa place dans les buts, lui qui était sur le banc au profit de Keylor Navas contre les Rémois.

Beraldo ou Hernandez pour accompagner Danilo ?

En défense, Le Parisien et l’Equipe sont d’accord sur trois noms. Achraf Hakimi devrait être titulaire à droite, Danilo Pereira dans l’axe et Nuno Mendes à gauche. Pour la dernière place en charnière centrale, le quotidien francilien place Lucas Hernandez alors que le quotidien sportif titularise Lucas Beraldo. Au milieu de terrain, ils s’accordent sur le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. En ce qui concerne l’attaque, les deux quotidiens s’accordent pour dire que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé seront titulaires. Pour la troisième et dernière place, ils misent sur Randal Kolo Muani, même si Le Parisien hésite avec Gonçalo Ramos.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé (c)

selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé (c) Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Hernandez, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé (c)

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Hernandez, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Kolo Muani (ou Ramos), Mbappé (c) Le XI probable de Nice : Bulka – Todibo, Rosario, Dante (c) – Lotomba, Boudaoui, Thuram, Bard – Guessand, Moffi (ou Sanson), Boga

Compositions probables PSG / Nice (L’Equipe)