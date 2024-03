PSG / OGC Nice – Les notes des parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est brillamment qualifié en demi-finale de la Coupe de France en disposant de l’OGC Nice (3-1). Fabian Ruiz s’est montré à son avantage dans ce match, tout comme Nuno Mendes.

Cette saison, le PSG a comme objectif de tout gagner. Il compte bien retrouver le goût de la victoire en Coupe de France, compétition qui le fuit depuis deux éditions. Pour cela, le club de la capitale devait se défaire de l’OGC Nice en quarts de finale de la compétition. Dans un match maîtrisé, les joueurs de Luis Enrique ont parfaitement su anéantir les Niçois, qui se sont montrés dangereux seulement pendant quinze minutes. Titulaire au milieu de terrain, Fabian Ruiz a très certainement réalisé sa meilleure performance sous le maillot du PSG. Il est le joueur, avec Kylian Mbappé, qui a reçu la meilleure note dans l’Equipe avec un 7 . Le quotidien francilien leur donne un 7,5. Pour Le Parisien, l’homme du match se nomme Gianluigi Donnarumma avec un 8 sur 10. « L’Espagnol avait les bonnes connexions avec ses coéquipiers. Quand sa qualité technique arrive à s’exprimer comme ça, c’est un très beau joueur à voir. Passeur pour Mbappé (14e), il a été un buteur opportuniste (33e). Malgré une fin de match plus discrète, le milieu aura été très juste techniquement », explique l’Equipe. Pour Le Parisien, « il a été un relais important au milieu et n’a raté que très peu de passes (95 % de réussite). Auteur d’une bonne remise pour Mbappé (1-0, 14e), qu’il lance encore plus tard (25e) avant de faire le break de son pied gauche (2-0, 33e). »

Beraldo solide, Zaïre-Emery et Ramos en dedans

Les deux quotidiens ont aussi aimé la performance de Kylian Mbappé, auteur du premier but du PSG contre les Niçois. « On ne le dira jamais assez, mais lorsqu’il est sur la pelouse, le visage du Paris Saint-Germain est complètement différent. Il ne lui a fallu que 14 minutes pour marquer après un sublime une-deux avec Ruiz. Il n’a pas été loin du deuxième but sur une frappe détournée par Todibo qui a touché le poteau », lance l’Equipe. « Encore une fois décisif sur l’aile gauche, le capitaine des Bleus trompe Bulka après un appui sur Ruiz (1-0, 14e). Il tape également le poteau d’un tir contré (25e) et a été dangereux à chaque fois qu’il a pu prendre de la vitesse. Il finit dans l’axe. » Le Parisien et l’Equipe ont aussi aimé le match de Lucas Beraldo, auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs, avec des notes de 6 et de 7. Warren Zaïre-Emery a été plus en difficulté dans son rôle hybride à droite. Il a obtenu un 4 dans l’Equipe et un 5,5 dans Le Parisien. Autre joueur en difficulté, Gonçalo Ramos qui obtient un 4,5 dans le quotidien francilien et un 4 dans le quotidien sportif.

Les notes des joueurs du PSG