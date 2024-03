PSG -OGC Nice – Un groupe parisien sans surprise

Ce soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), le PSG reçoit Nice en quart de finale de la Coupe de France. Luis Enrique vient de dévoiler son groupe. Une liste sans surprise.

Le PSG veut reconquérir la Coupe de France, qui lui échappe depuis deux ans. Pour cela, les Parisiens devront se défaire de Nice ce mercredi soir en quart de finale de la doyenne des compétitions en France. En cas de succès contre les Aiglons, le club de la capitale devra affronter Rennes – au Parc des Princes – en demi-finale pour ensuite défier Lyon ou Valenciennes en finale au stade Pierre Mauroy de Lille en cas de succès contre les Bretons. Pour cette rencontre contre les Niçois, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, absents de longue date.

Senny Mayulu encore dans le groupe

Le coach du PSG devra aussi se passer des services de son capitaine, Marquinhos, gêné au tendon d’Achille et qui n’a plus joué depuis le 17 février et la victoire à Nantes en Ligue 1 (0-2). Touche à l’ischio-jambier droit contre Monaco le 1er mars dernier, Marco Asensio manque aussi à l’appel, lui qui poursuit son travail de reprise comme l’a fait savoir le PSG dans son point médical. Pour pallier le forfait de l’international brésilien, qui ne se rendra pas avec sa sélection lors de la trêve internationale, Luis Enrique n’a pas décidé de convoquer le titi Joane Gadou. Senny Mayulu fait, lui, bien parti du groupe.

Le groupe du PSG