Ce dimanche (21h sur Prime Video), le PSG accueille l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Deux semaines après son match nul face à Clermont (1-1), le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche. À cette occasion, les Rouge & Bleu accueillent – au Parc des Princes – l’équipe en forme du moment, l’Olympique Lyonnais. Après sa qualification pour les demi-finales de Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique peuvent réaliser un pas en avant vers le titre de champion de France, après la défaite du Stade Brestois face à l’AS Monaco (0-2). Et pour cette rencontre, le coach parisien a fait tourner son équipe.

Beraldo de retour dans le onze, Mbappé et Dembélé sur le banc

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma débute. Privé de Lucas Hernandez (suspendu) et Nuno Mendes (préservé) en défense, Luis Enrique a décidé d’aligner Achraf Hakimi et Lucas Beraldo au poste des latéraux. La charnière centrale est composée de Marquinhos et Danilo Pereira. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Marco Asensio sont associés. Enfin, en attaque, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont laissés sur le banc. Bradley Barcola est titulaire face à son club formateur. Il sera associé à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. En face, Pierre Sage a aligné une équipe offensive avec les titularisations de Rayan Cherki, Ernest Nuamah, Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais

30e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Mehdi Rahmouni et Julien Aube – Quatrième arbitre : Gaël Angoula– VAR : Éric Wattellier et Abdelali Chaoui