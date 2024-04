PSG / OL – Les louanges de Caqueret envers Bradley Barcola

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit Lyon pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Deux jours avant ce match, Maxence Caqueret a encensé Bradley Barcola.

Le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre spéciale pour Bradley Barcola, qui a rejoint le PSG en provenance de l’OL, son club formateur, l’été dernier. Son premier match avec les Rouge & Bleu était sur la pelouse du Groupama Stadium, où il avait été conspué à chaque touche de balle. Après des débuts poussifs, l’international espoirs français est devenu un joueur quasiment incontournable du onze de Luis Enrique. Présent en conférence de presse à deux jours de la rencontre entre le PSG et Lyon, Maxence Caqueret, qui a côtoyé Bradley Barcola à l’OL, n’a pas tari d’éloge sur son ancien coéquipier.

« Un joueur qui a énormément de talent et qui sait ce qu’il vaut »

« C’est un joueur qui a énormément de talent et qui sait ce qu’il vaut. Je suis vraiment content pour lui car c’est un mec super. Je suis encore en contact avec lui. Je suis content qu’il puisse s’imposer dans un grand club comme ça. Après, j’espère qu’il sera un peu moins performant ce week-end et qu’on pourra gagner ce match (sourire). Là où il a été fort mercredi (mardi, NDLR), c’est dans ses percussions. C’est quelque chose qu’il avait déjà ici mais qu’il a dû perfectionner. Il est plutôt complet pour un ailier. Je suis content qu’il puisse se développer et je pense qu’il a encore une marge de progression pour être un encore meilleur joueur. »

« Pas penser que le match ressemblera à la finale du 25 mai »

Le milieu de terrain lyonnais a aussi évoqué cette rencontre contre le PSG, qui pourrait être une répétition pour la finale de la Coupe de France entre les deux équipes le 25 mai prochain. « On sait que ce sera deux matchs complètement différents. Ce sont deux compétitions différentes. Ça nous donne un avant goût de ce qui peut nous attendre, mais il ne faut pas penser que le match ressemblera à la finale du 25 mai. Il ne faut pas comparer les deux compétitions et prendre les matchs les uns après les autres. J’ai regardé les matchs des équipes françaises en coupe d’Europe. C’est un match qui a dû les fatiguer, mais c’est une équipe de haut niveau, ils seront prêts. Pour la France et l’indice UEFA, c’est important que les clubs français gagnent. Ils ont beau avoir joué cette semaine, c’est une équipe de haut niveau qui aura des joueurs performants. Nous irons à Paris pour essayer d’empocher les trois points et continuer de monter au classement. C’est une équipe complète, sur toutes les lignes ils ont des joueurs exceptionnels. Un très bon coach qui prône un bon football. Ils ont une force de cohésion. »