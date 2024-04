PSG / OL : Retour en chiffres sur la victoire Rouge & Bleu

Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG s’est largement imposé (4-1) face à l’OL. Retour sur cette victoire en chiffres et faits !

Grâce à ce succès sur la pelouse du Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique dressent désormais un bilan de 15 victoires sur les 21 dernières rencontres de championnat. Plus encore, la série de matchs sans défaite s’élargie à 24 matchs (17 victoires et 7 nuls), soit la plus longue série en cours dans l’élite. Cette dernière se rapproche de la dernière plus longue série d’invincibilité du Paris Saint-Germain (25 matchs), remontant à la période du 3 avril 2022 au 28 décembre 2022. 4-1 ! Le score du moment. Après s’être hissé en demi-finale de Ligue des Champions grâce à son succès 1-4 sur la pelouse du FC Barcelone, le PSG s’est donc imposé 4-1 au Parc des Princes face à l’OL … comme au match aller en septembre 2023 au Groupama Stadium. Sur 29 matchs de Ligue 1 Uber Eats disputés, le Paris Saint-Germain a fait trembler les filets à 26 reprises, le bilan le plus fourni du championnat dans le domaine. Hier soir face aux Lyonnais, le club de la capitale a inscrit son but le plus rapide de la saison (2 minutes et 13 secondes) grâce à un CSC de Nemanja Matic. Le second buteur, Lucas Beraldo, est le 27e brésilien à marquer pour le PSG en Ligue 1. Dans l’histoire du championnat de France, comme indiqué sur le site officiel du Paris Saint-Germain « il s’agit du plus haut total de buteurs d’une nationalité étrangère avec un même club« .

Sur le plan individuel, Gonçalo Ramos, grâce à son doublé, compte 6 buts lors de ses 6 dernières titularisations en Ligue 1. Sur l’année 2024, le Portugais dresse un bilan de 10 réalisations en 16 apparitions toutes compétitions confondues. L’autre homme qui a brillé ce dimanche soir : Bradley Barcola. Le numéro 29 du PSG a été décisif avec une offrande pour Lucas Beraldo sur le deuxième but. L’ailier français est désormais impliqué sur 8 buts lors de ses 16 dernières sorties en Rouge & Bleu (2 buts et 6 passes décisives), se montrant ainsi décisif un match sur deux.