Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa ont, tous quatre, présenté leurs excuses suite aux chants homophobes entonnés contre l’OM.

Si le PSG a offert une soirée de grande qualité à ses supporters lors du Classique face à l’OM (4-0, 6e journée de Ligue 1), quelques conséquences fâcheuses pourraient découler de cette même soirée. En effet, au sortir de cette partie, plusieurs joueurs parisiens se sont mêlés aux fans rouge et bleu en entonnant des chants jugés comme homophobes. Ils seront quatre, en plus du Paris Saint-Germain, à se présenter devant la commission de discipline le 5 octobre prochain. Il s’agit de Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa. D’ailleurs, l’international marocain a publié un message sur ses réseaux sociaux afin de s’excuser après cet épisode. Les trois autres joueurs susnommés ont effectué la même démarche dans la foulée.

📱 Randal Kolo Muani a aussi publié un communiqué (sur Instagram) suite aux incidents de dimanche dernier après PSG / OM 💬 pic.twitter.com/zl2dsouPA4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 1, 2023

Le message d’Achraf Hakimi

Merci à tous nos supporters d’avoir été présents hier encore à Clermont. Déçus du résultat mais fiers de pouvoir toujours compter sur vous.

Il y a une semaine nous fêtions tous ensemble au Parc des Princes notre belle victoire dans le Classique.

Après le match, nous nous sommes laissés emporter par l’euphorie.

Nous sommes bien conscients de l’impact de nos gestes et de nos mots vis à vis du public, notamment des plus jeunes qui rêvent devant un match de foot.

Nous regrettons sincèrement des paroles que nous n’aurions pas dû tenir et souhaitons présenter nos excuses.

A l’avenir, nous ferons tout pour respecter plus encore notre devoir d’exemplarité.

Nous vous attendons toujours aussi nombreux mercredi, à Newcastle.

Allez Paris!