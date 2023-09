PSG / OM – Les notes des Parisiens

Après sa victoire en Ligue des Champions face à Dortmund mardi dernier (2-0), le PSG a affronté son ennemi toujours ce soir. Il n’y a pas eu de match entre les deux équipes. L’OM a souffert face à une très grande équipe de Paris (4-0).

Hakimi MVP

C’est lui qui a ouvert le score sur un coup-franc somptueux. Il ne pouvait pas les frapper lorsque Neymar et Messi étaient là. Il a montré qu’il est celui qui doit les tirer désormais. C’est lui qui est derrière le deuxième but. Un régal de revoir Achraf Hakimi à son meilleur niveau. Offensif, très offensif, au point de se placer dans le demi-espace intérieur près de Dembélé et des milieux de terrain, lors des phases de possession parisienne. Le couloir droit s’est montré très dangereux et la relation entre Dembélé et Hakimi est prometteuse pour la suite.

La patte de Lucho déjà là

Le collectif avant tout. C’est ce qu’on doit retenir du PSG de Luis Enrique. Qui aurait pensé à ça quelques mois en arrière. Le club de la capitale a souvent été catalogué comme une équipe sans âme. On a eu le contre-exemple ce soir. Avant même le début de la rencontre, on en a déjà la démonstration. Vitinha sur le banc alors qu’il avait été élu homme du match contre Dortmund. Barcola sur le terrain, une surprise qui n’en sera plus une. Avec Luis Enrique, ce sont les meilleurs joueurs à l’entraînement qui sont sur le terrain. Ou les choix coïncident tout simplement avec l’adversaire du jour.

Sur le terrain, pas besoin de Kylian Mbappé pour faire la différence (Il a quitté le terrain en première période pour blessure). Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ont trouvé le chemin des filets, un premier but pour les deux sous les couleurs parisiennes. Et contre l’OM, c’est beaucoup de confiance pour la suite, encore plus qu’un but lambda contre un autre club de Ligue 1. Et un deuxième but pour le Portugais qui montre tous ses talents de finisseurs, grâce à Kolo Muani qui s’est donné corps et âmes pour lui offrir ce ballon de but. Les deux sont en concurrence à la base mais semblent bien s’entendre sur le terrain.

Une tactique bien huilée

Garder le ballon longtemps, oui. Le PSG de Luis Enrique c’est une équipe ultra-dominatrice. Mais il y a un autre aspect très important derrière tout ça. C’est la récupération du ballon après la perte dans le camp adverse. Et les Rouge & Bleu l’ont fait à merveille ce soir contre Marseille. L’OM avait l’opportunité de se projeter vers l’avant et dévorer les espaces derrière la défense parisienne. Mais il n’en est rien. C’est mission impossible contre des joueurs qui se projettent à plusieurs sur le porteur du ballon et surtout avec Manuel Ugarte dans ses rangs. Et si le PSG n’arrive pas à récupérer le ballon rapidement, le repli collectif est parfaitement réalisé, ne laissant aucune chance aux Marseillais offensivement.

Les notes des Parisiens : Donarumma 6,5, Hernandez 7 , Skriniar 7, Marquinhos 7, Hakimi 9, Ugarte 8,5, Zaïre-Emery 7, Barcola 7,5, Kolo Muani 8, Gonçalo Ramos 7,5, Dembélé 7