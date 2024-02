PSG : Ousmane Dembélé, le danger incarné !

Arrivé au PSG au cours de l’été 2023, Ousmane Dembélé a fait ses débuts sous les cieux parisiens avec une étiquette de dribbleurs colée au front. Le champion du monde 2018 ne déroge pas à son identité de jeu, et parvient à être le joueur le plus dangereux par ses courses avec le ballon en Europe.

Lorsque l’on se penche sur les comptes rendus des matchs du PSG, le nom d’Ousmane Dembélé n’apparaît que trop peu. En effet, malgré ses dix passes toutes compétitions confondues, l’international français ne compte qu’un seul petit but depuis son arrivée en Rouge & Bleu. Cependant, dans d’autres domaines statistiques, Ousmane Dembélé parvient à mettre son om en haut de l’affiche. En effet, par ses courses et dribbles déroutants, le numéro 10 du PSG est le joueur qui amène le plus de danger par avec le ballon dans son championnat respectif. En Ligue 1 Uber Eats depuis le début de saison, l’ancien du FC Barcelone compte 47 actions dangereuses créées par ses courses avec le ballon, soit un ratio de 3,43 par match. A titre de comparaison avec un joueur dans le même registre, Jérémy Doku, en Premier League du côté de Manchester City, compte 38 actions dangereuses par ses courses avec le ballon, pour un ratio de 3,05, soit le deuxième meilleur d’Europe, derrière Ousmane Dembélé.

A noter que le danger direct est ici définie par une action amenant à un tir, une passe décisive ou un but. Les chiffres ont été dressés par @DTFootball_ avec les données de WyScout.

⚡️C'est bien de faire des courses, c'est encore mieux quand ça amène du danger ! pic.twitter.com/n2Q0jtzYeL — DATA´Foot (@DTFootball_) February 29, 2024 X : @DTFootball_