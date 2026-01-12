CdF : PSG / PFC – Les compositions officielles

Ce lundi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG accueille le Paris FC dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

PSG / PFC acte II. Huit jours après leur victoire en Ligue 1 (2-1), les Rouge & Bleu accueillent une nouvelle fois le Paris FC dans un derby francilien. Pour poursuivre sa route en Coupe de France, le tenant du titre devra venir à bout de son voisin parisien dans ce 16e de finale de la compétition. Et pour cela, Luis Enrique a aligné un onze de départ compétitif.

Chevalier titulaire, Dembélé sur le banc

Dans les buts, Lucas Chevalier enchaîne une troisième titularisation de suite. En défense, Warren Zaïre-Emery et Lucas Beraldo occupent les postes de latéraux tandis qu’Illia Zabarnyi et Willian Pacho forment la charnière centrale. Dans l’entrejeu, le trio Fabian Ruiz, Vitinha et Senny Mayulu est associé. Enfin, pour l’attaque, Gonçalo Ramos sera accompagné de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Paris FC

16e de finale de Coupe de France – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 & beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et François Boudikian – Quatrième arbitre : Mikael Lesage

Le XI du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Beraldo – Mayulu, Vitinha (c), F.Ruiz – Barcola, G.Ramos, Kvaratskhelia Remplaçants : Marin, James, Marquinhos, Nuno Mendes, J.Neves, Dembélé, Doué, Nsoki

Le XI du PFC : Nkambadio – Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Ollila – Cafaro, M.Lopez (c), Camara, Gory – Geubbels Remplaçants : Trapp, De Smet, Doucet, Khaldi, Dao, Kebbal, Ikoné, J.Lopez, Koleosho

