PSG / OM – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum8 janvier 2026

Ce jeudi (19h sur Ligue 1+), le PSG affronte l’Olympique de Marseille au Koweït dans le cadre du Trophée des Champions.

Cette 30e édition du Trophée des Champions nous offre un Classique entre le PSG et l’OM. Délocalisée au Koweït, cette rencontre sera l’occasion pour les Rouge & Bleu de conserver leur titre et de débuter 2026 avec un nouveau trophée. Pour cela, Luis Enrique peut compter sur un effectif presque au complet.

Et à une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Dimanche dernier, le PSG s’était imposé dans le derby francilien face au Paris FC (2-1), en conclusion de la 17e journée de Ligue 1. Aucun Csien n’avait donné le bon résultat ici. Dommage !

