Trophée des Champions, Ramos, Luis Enrique… Les chiffres après la victoire du PSG face à l’OM

Ce jeudi, le PSG a remporté son 14e Trophée des Champions en s’imposant au bout du suspense face à l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1 T.A.B).

Dans un scénario fou, le PSG s’est imposé face à l’Olympique de Marseille au Trophée des Champions ce jeudi (2-2, 4-1 T.A.B). Menés 2-1 à deux minutes du terme de la rencontre, les Rouge & Bleu ont pu compter sur une égalisation arrachée par Gonçalo Ramos avant de voir Lucas Chevalier briller lors de la séance de tirs au but. Et au lendemain de ce sacre, le club parisien a partagé quelques statistiques via son site internet.

10e trophée remporté par Luis Enrique au PSG

Au Koweït, le PSG a soulevé le 14e Trophée des champions de son histoire, soit le double de son poursuivant l’Olympique Lyonnais (7 titres), et confirme son hégémonie sur le plan national avec 58 trophées remportés au total. Il s’agit du deuxième trophée le plus remporté par la formation parisienne après la Coupe de France (16). De son côté, Luis Enrique en a profité pour remporter son 10e titre depuis son arrivée à Paris à l’été 2023. Le technicien espagnol est à une longueur d’égaler Laurent Blanc, l’entraîneur ayant remporté le plus de titres avec le club de la capitale. Pour obtenir ce Trophée des Champions, le club de la capitale a dû batailler avec une nouvelle séance de tirs au but remportée, soit sa septième victoire lors des huit dernières séances.

Au niveau des statistiques individuelles, Gonçalo Ramos a une nouvelle fois prouvé son statut de remplaçant de luxe. Le buteur portugais performe dans le temps additionnel avec six de ses dix derniers buts inscrits au-delà de la 90e minute. Avec cette 43e réalisation sous les couleurs parisiennes, l’attaquant de 24 ans entre dans le top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Enfin, Vitinha confirme semaine après semaine son importance dans le jeu de son équipe. Passeur sur le but d’Ousmane Dembélé, le Portugais a délivré sa neuvième passe décisive toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, « soit autant que lors des deux précédentes saisons combinées », rapporte le site officiel du club.