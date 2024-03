PSG : Plus de détails sur la blessure de Bradley Barcola

La trêve internationale n’aura donc pas épargné le PSG qui perd Bradley Barcola sur blessure. Avec les Bleuets, le numéro 29 Rouge & Bleu est sorti à 29e minute du match amical face à la Côte d’Ivoire en se touchant l’arrière de la cuisse gauche.

Au lendemain de ce match amical et de la blessure de Bradley Barcola, le joueur a passé des examens à Châteauroux, où se jouait la rencontre, et ces derniers ont rendu leur verdict. L’IRM de l’attaquant de 21 ans a confirmé une lésion aux ischios. Le temps d’indisponibilité n’est pas exactement connu, mais pourrait être de plusieurs semaines. C’est le grade de la lésion, qui n’est pas encore connue, qui affinera la période d’indisponibilité. Toutefois, selon les informations de L’Equipe, Bradley Barcola devrait manquer la rencontre face à l’Olympique de Marseille le 31 mars prochain (20h45 sur Prime Video), puis la demi finale de Coupe de France face au Stade Rennais le 3 avril prochain (21h10 sur BeIN Sports & France 3). Le Paris Saint-Germain surveillera l’évolution de cette blessure de près, dans l’optique du match aller des quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, le 10 avril (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Ce samedi, Bradley Barcola a quitté la rassemblement des Bleuets et est rentré à Paris.