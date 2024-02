PSG – Quel avenir pour Ramos et Kolo Muani ?

Arrivés cet été après un investissement massif, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos déçoivent pour le moment au PSG. Mais le club a décidé de conserver ses deux attaquants.

Le PSG a investi massivement l’été dernier pour renforcer son attaque. Si Braldey Barcola et Ousmane Dembélé sont des satisfactions, les cas de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani interrogent. Relégués sur le banc depuis plusieurs mois, les deux attaquants ont déçu, notamment au vu des investissements (165 millions d’euros dépensés au total pour les deux joueurs : 85 millions d’euros pour le Français et 80 pour le Portugais). L’ancien de Benfica est le plus grand perdant depuis le repositionnement dans l’axe de Kylian Mbappé, au contraire de Randal Kolo Muani qui a obtenu du temps de jeu grâce à sa capacité à évoluer sur les côtés. Mais le niveau des deux joueurs ne donne pas satisfaction à Luis Enrique. Cependant, les Rouge et Bleu ne comptent pas se séparer de leurs deux attaquants, d’après Le Parisien. « Selon nos informations, la direction sportive a décidé de les conserver l’été prochain. À ce jour, le club n’entend pas les mettre sur le marché, ce qui entérinerait l’échec de leur recrutement. »

Gonçalo Ramos se pose des questions sur son avenir au PSG

La seule chance de les voir quitter le club parisien viendrait d’une initiative de leur part de vivre une nouvelle aventure. Pour l’instant, Randal Kolo Muani ne rentre pas dans cette logique. En revanche, la situation est moins claire pour Gonçalo Ramos. « Il n’est pas exclu qu’il ait l’intention de changer d’air l’été prochain après des premiers mois très difficiles. Sa comptabilité avec le jeu prôné par Luis Enrique interroge en interne », avance LP. Depuis quelques mois, le technicien espagnol s’appuie sur un trio Dembélé-Mbappé-Barcola qui donne satisfaction. Mais les deux remplaçants peuvent encore profiter de la Coupe de France et du turn-over de Luis Enrique pour gratter quelques minutes dans cette saison 2023-2024 où le club parisien est encore engagé dans toutes les compétitions.

La volonté du PSG de conserver Gonçalo Ramos (22 ans) et Randal Kolo Muani (25 ans) est dans la continuité de sa nouvelle vision. « Elle correspond à la nouvelle politique qui consiste sur le papier à ne pas se déjuger tous les ans et à laisser davantage de temps aux principaux acteurs. » Les deux joueurs sont encore jeunes et prometteurs et sont censés progresser. Une seconde saison dans l’environnement parisien peut s’avérer plus concluante. A ce jour, Randal Kolo Muani comptabilise 9 buts et 3 passes décisives en 26 matches (1.432 minutes) tandis que Gonçalo Ramos affiche 7 buts en 25 matches (1.118 minutes). Mais avec leur statut d’international, les deux attaquants pourraient aussi réfléchir à leur avenir s’ils sont amenés à côtoyer régulièrement le banc de touche. Surtout que le PSG va chercher à compenser le départ de Kylian Mbappé et a notamment pisté Victor Osimhen (Naples). « Ce qui renvoie Kolo Muani et Ramos à leur situation actuelle : se battre encore et toujours pour finir par s’imposer » conclut LP.