Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le RC Strasbourg. Cette rencontre placée entre la trêve internationale et la Ligue des Champions sera capitale sur le plan comptable pour les hommes de Luis Enrique. Ce dernier est parvenu à trouver le juste milieu afin de faire tourner son effectif.

Entre l’envie de préserver ses joueurs de retour en Rouge & Bleu après la trêve internationale et la préparation de la réception de l’AC Milan, Luis Enrique a du réfléchir deux fois plus avec son staff afin de dresser la composition de départ face au RC Strasbourg. S’il a aisément réussi à se faire une place prépondérante dans le groupe de Thierry Henry avec l’Equipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery est revenu du rassemblement des Bleuets, avec une légère torsion à la cheville, ce qui l’a privé d’entraînements ces deux derniers jours au Campus PSG. En ce sens, le titi parisien cède sa place dans le onze de départ, et l’entrejeu parisien ce samedi sera composé de Fabian Ruiz, Vitniha, Kang-In Lee et Carlos Soler. Le coach du PSG a opté pour une animation inédite cette saison.

En attaque, le choix a été fait pour accompagner Kylian Mbappé, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos ont été choisis. En défense, Luis Enrique laisse Milan Skriniar au repos, et Danilo Pereira fait son retour en charnière centrale accompagné de Marquinhos. Cette animation à trois défenseurs sort Achraf Hakimi du onze titulaire.

Les compositions officielles

Le XI du PSG : Donnarumma, Marquinhos, Danilo, Hernandez – Barcola, Soler, Ruiz, Lee, Vitinha – Ramos, Mbappé Remplaçants : Navas, Ugarte, Hakimi, Kolo Muani, Mukiele, Ndour, Skriniar, Dembélé, Tenas, Kurzawa

Le XI du RCSA : Sels – Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine – Mwanga, Doucouré, Diarra – Deminguet, Mothiba, Bakwa Remplaçants : Bellaarouch, Angelo, Dion, Gameiro, Prcic, Sissoko, Sobol, Sow, Sylla