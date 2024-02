PSG / Real Sociedad : Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG accueille la Real Sociedad dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

C’est le jour J pour le PSG. Après deux mois d’attente, le club parisien retrouve la Ligue des champions. Dans cette soirée européenne au Parc des Princes, les Rouge & Bleu auront à coeur de prendre l’avantage face à la Real Sociedad avant le retour à Anoeta le 5 mars prochain. Et pour cette rencontre, Luis Enrique doit toujours composer sans ses habituels blessés, Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes tandis que Lee Kang-In est forfait pour cause de maladie. En revanche, Kylian Mbappé tiendra bien sa place après sa frayeur à la cheville la semaine passée.

Samedi dernier, le PSG s'était imposé au Parc face au LOSC (3-1) avec une équipe remaniée.