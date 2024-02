PSG/Real Sociedad – Kang-In Lee présent dans le groupe ?

Le joueur du Paris Saint-Germain, Lee Kang-in, pourrait bien faire son retour sur le terrain mercredi pour le match crucial de la Ligue des champions contre la Real Sociedad.

Kang-In Lee fait son retour à l’entraînement mardi

Après une pause bien méritée à la suite de la défaite de la Corée du Sud en demi-finales de la Coupe d’Asie, Lee Kang-in s’apprête à reprendre l’entraînement avec le PSG dès ce mardi. On s’interroge quant à sa présence dans le groupe pour le match décisif de mercredi.

Loic Tanzi, journaliste pour L’Équipe, rapporte les déclarations ambiguës de l’entraîneur Luis Enrique lors d’une conférence de presse vendredi dernier, laissant entendre que Lee Kang-in pourrait effectivement être de retour pour ce match crucial. Enrique a déclaré : « Oui, il a une date de retour, mais vous le verrez bien à son retour. Il reviendra la semaine prochaine et il reviendra frais et parce qu’il se sera reposé. Il est en vacances imposées par son entraîneur après un long parcours dans une compétition concentrée sur peu de jours. Malgré sa volonté de revenir s’entraîner et jouer, il est en vacances jusqu’à la semaine prochaine. Il est en parfaite condition et j’espère qu’il est en train de bronzer. »

À voir aussi : LdC : Qui pour accompagner Zaïre-Emery face à la Real Sociedad ?

La raison de cette incertitude réside dans le récent parcours de Lee Kang-in avec l’équipe nationale sud-coréenne. Éliminé le 6 février dernier en demi-finales de la Coupe d’Asie par la Jordanie, le milieu offensif a été contraint à une pause bien méritée. Cependant, sa condition physique est jugée satisfaisante, ce qui alimente les espoirs de le voir en action mercredi soir. Il va faire son retour à l’entraînement mardi. Une décision finale quant à sa participation sera prise mercredi matin, annonce Loic Tanzi.