PSG / Real Sociedad – les compositions probables

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait aligner une équipe qui ressemble à une équipe type.

Après deux mois d’attente, le PSG retrouve enfin la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Nuno Mendes, absents de longue date, manqueront à l’appel. L’international portugais, se rapproche des terrains, lui qui a participé à l’intégralité de la séance d’entraînement hier avec ses coéquipiers, un premier pas vers le retour à la compétition. Pour cette rencontre, sans surprise, Gianluigi Donnarumma devrait débuter dans les buts. Le portier italien serait défendu par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira et Lucas Hernandez.

Fabian Ruiz préféré à Manuel Ugarte ?

Pour accompagner Warren Zaïre-Emery et Vitinha au milieu, le coach du PSG pourrait opter pour Fabian Ruiz au détriment de Manuel Ugarte selon Le Parisien et l’Equipe. Pour ce qui est du trio d’attaque, sans surprise, il devrait être composé d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Touché à la cheville contre Brest et resté sur le banc contre Lille le week-end dernier, le numéro 7 du PSG est apte à commencer cette rencontre, comme l’a expliqué Luis Enrique en conférence de presse hier après-midi.

Le XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola

