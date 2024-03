Ce dimanche à 13 heures (Prime Video et Canal Plus Sport), le PSG accueille le Stade de Reims à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1.

Après sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche. À l’horaire inhabituel de 13 heures, les Rouge & Bleu reçoivent le Stade de Reims et peuvent prendre le large en tête du classement suite à la défaite du Stade Brestois sur la pelouse du RC Lens (1-0). Mais pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de quelques éléments en défense comme Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et surtout son capitaine Marquinhos. Devant son public, le leader du championnat voudra étirer sa série d’invincibilité, lui qui reste invaincu toutes compétitions confondues depuis le 7 novembre dernier et une défaite sur la pelouse de l’AC Milan (2-1) en Ligue des champions.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Parisiens et Rémois ? Annoncez votre pronostic dans les commentaires. Mardi, le PSG s’était imposé sur la pelouse de la Real Sociedad (1-2) en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Un bon résultat annoncé ici par FYS#ShowMustGoOn, safet, Luthor#PSG, Thierry17 et Parisienmaniia. Félicitations à eux !