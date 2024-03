Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à affronter le Stade de Reims ce dimanche au Parc des Princes pour la 25e journée de Ligue 1, on ne connaît pas encore la composition de l’équipe parisienne. Avec une avance confortable de onze points sur Brest en tête du classement, Paris envisage sérieusement de faire tourner son effectif pour préserver ses forces en vue des prochaines échéances, notamment le quart de finale de la Coupe de France contre Nice. Le Parisien a dévoilé sa composition probable.

Pas de Marquinhos, Mbappé titulaire ?

Dans cette optique de rotation, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, pourrait choisir de ménager certains de ses joueurs clés. Marquinhos, blessé au tendon d’Achille depuis le match contre Nantes le 17 février, sera indisponible pour quelques jours encore. Marco Asensio, quant à lui, est en phase de reprise après une blessure légère subie lors du match contre Monaco le 1er mars, et pourrait faire son retour dans le groupe la semaine prochaine.

La grande interrogation réside toutefois autour de la participation de Kylian Mbappé. Alors que Luis Enrique exprime son intention de préparer la saison prochaine, il n’exclut pas la possibilité de laisser le champion du monde 2018 débuter la rencontre sur le banc. « Titulaire dimanche ? On verra en fonction de la météo. S’il fait chaud ou non », a plaisanté l’ancien coach du FC Barcelone en conférence de presse. Ainsi, il est possible de voir Gonçalo Ramos ou Kolo Muani figurer dans le onze de départ.

Au milieu de terrain, Manuel Ugarte pourrait être titularisé après avoir été remplaçant lors des deux derniers matchs de Ligue des Champions. En défense, la gestion des retours de blessure d’Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Danilo Pereira sera cruciale pour Luis Enrique, notamment avec le retour de ce dernier après une blessure à la cuisse.

Dans l’attente de l’officialisation de la composition d’équipe, les supporters parisiens restent suspendus aux choix de leur entraîneur et espèrent que la profondeur de l’effectif saura faire face aux Rémois.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien

La composition probable du PSG : Donnarumma – Soler, Danilo (cap.), Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Kolo Muani, Ramos, Lee.