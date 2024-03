PSG / Reims : les compositions officielles

Ce dimanche (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG accueille le Stade de Reims à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Après sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions, le PSG retrouve son public ce dimanche (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot). À cette occasion, le club parisien accueille le Stade de Reims dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Invaincus depuis novembre toutes compétitions confondues, les Rouge & Bleu auront à coeur de renouer avec le succès en championnat après deux nuls consécutifs face au Stade Rennais (1-1) et l’AS Monaco (0-0). Surtout qu’en cas de victoire, les joueurs de Luis Enrique prendront le large en tête du classement suite à la défaite du Stade Brestois sur la pelouse du RC Lens (1-0) samedi soir. Et pour cette rencontre, le coach parisien a réservé quelques surprises dans son onze de départ.

Navas et Soler titulaires, Mbappé sur le banc

Dans les buts, Keylor Navas prend place dans les buts. Il sera protégé par une défense composée d’Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Carlos Soler sont associés. Enfin, Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola composent le trio offensif. Kylian Mbappé débutera sur le banc.

La feuille de match de PSG / Stade de Reims

25e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 13 heures – Diffuseurs : Prime Video et Canal Plus Foot – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Philippe Jeanne et Erwan Finjean – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Pierre Gaillouste et Cyril Gringore.

Le XI du PSG : Navas – Hakimi, Danilo (c), Beraldo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Soler – Lee, Ramos, Barcola. Remplaçants : Donnarumma, Mukiele, N. Mendes, Ruiz, Mayulu, Vitinha, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

: Navas – Hakimi, Danilo (c), Beraldo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Soler – Lee, Ramos, Barcola. Le XI de Reims : Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid (c), De Smet – Munetsi, Atangana, Teuma – Ito, O.Diakité, Daramy Remplaçants : Olliero, Akieme, Koudou, Stambouli, Richardson, Koné, Khadra, Diakhon, Nakamura.

