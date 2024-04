Victorieux du Classique, le PSG a préparé au mieux sa demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais et pourrait retrouver deux joueurs importants pour cette rencontre.

Le PSG a parfaitement entamé son sprint final. En infériorité numérique pendant plus d’une mi-temps, les Rouge & Bleu sont parvenus à s’imposer face à l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome (0-2). Un succès qui permet aux joueurs de Luis Enrique de faire le plein de confiance avant la demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais ce mercredi (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1). Et après le retour à la compétition de Milan Skriniar ce dimanche, le club parisien pourrait avoir deux autres bonnes nouvelles.

Tendance positive pour Nuno Mendes et Marquinhos

Absents du déplacement à Marseille, Marquinhos et Nuno Mendes étaient présents sur les terrains du Campus PSG ce lundi matin lors du décrassage de lendemain de match, rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Ils ont participé à une petite opposition. Luis Enrique et son staff décideront ce matin lors de la séance d’entraînement si les deux défenseurs sont aptes ou non pour cette demi-finale. À la veille de cette rencontre, « la tendance est positive » pour leur présence dans le groupe parisien, précise le quotidien sportif. Mais aucun risque inutile ne sera pris avec les deux joueurs. « Le PSG souhaite prendre le temps pour être sûr que ses blessés ne rechutent pas. » Face à l’OM, Nuno Mendes a été préservé après avoir ressenti une petite fatigue musculaire en sélection. De son côté, Marquinhos avait déjà repris les séances collectives ces derniers jours après avoir été éloigné des terrains pendant un mois et demi en raison de douleurs au tendon d’Achille. L’entraînement de ce mardi donnera une première indication sur l’état de forme des deux joueurs.