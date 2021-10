Vendredi dernier, lors de PSG / Angers, un pénalty avait été accordé pour les Parisiens à la fin du match. Selon Angers, Mauro Icardi avait commis une faute sur Romain Thomas avant que la main de Pierrick Capelle soit sanctionnée. Le directeur technique de l’arbitrage, Pascal Garibian, a reconnu sur RMC mercredi une erreur d’arbitrage. Gérald Baticle, l’entraîneur d’Angers, est revenu sur cette déclaration en conférence de presse aujourd’hui.

« C’est toujours bien je pense de reconnaître ses erreurs. J’ai lu comme tout le monde, maintenant je regrette évidemment ces trois secondes en live qui doivent être observées pour justement ne pas faire cette erreur. C’était une erreur évitable, il suffisait de revenir trois secondes en arrière. On a communiqué. Mes joueurs ont communiqué en demandant à l’arbitre de retourner ces quelques secondes en arrière. J’ai communiqué en demandant à l’arbitre de faire l’effort de revenir quelques secondes en arrière, ça n’a pas suffi (…) On a décidé de nous tourner vers l’avant et de revenir au foot et de classer ce dossier. Avant de le classer (le match), je pense que puisqu’on reconnaît une erreur, ça peut être intéressant de voir s’il y a moyen de revenir sur les cartons jaunes car cette erreur occasionne deux cartons jaunes (Capelle et Thomas) qui peuvent occasionner des suspensions dans le futur. J’ai demandé à ma direction de faire ce qu’il y a à faire sur ce point. C’est tout ce qu’on peut faire. »