Ce dimanche, l’OM recevra le PSG dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Arrivé en provenance de Santos cet été, Luan Peres s’est exprimé avant le choc face au club parisien. Au micro d’ESPN au Brésil, le défenseur central de Marseille est conscient de la supériorité du club de la capitale. Il pense néanmoins que son équipe a toutes ses chances face à l’ogre du championnat. Au passage, il a lâché une petite pique sur la façon dont les joueurs du PSG gagnent les matchs.

« Nous avons les conditions, Paris a une excellente équipe, ils sont favoris, on ne le nie pas. Mais ils ont gagné des matches à l’arrache cette saison, avec des buts dans les dernières minutes. Sans ces buts, ils seraient au même niveau que nous au classement. C’est du football. Pourquoi pas ? Il y aura une double confrontation. On sait qu’ils sont forts, que ce sera difficile, mais c’est du football. On verra après le match. On va essayer. »