PSG – Senny Mayulu dévoile ses sources d’inspiration

Présent dans le groupe professionnel depuis quelques mois, Senny Mayulu connaît une progression fulgurante et est même considéré comme le futur du PSG.

En cette année 2024, Senny Mayulu a le sourire. Le milieu de terrain de 17 ans a intégré le groupe professionnel et commence à avoir du temps de jeu en cette fin de saison 2023-2024. Déjà performant avec les U19 de Zoumana Camara, le Titi a aussi disputé 7 matches toutes compétitions confondues avec l’équipe première (242 minutes pour 1 but et 1 passe décisive). Et récemment, Luis Enrique s’est montré très élogieux à son sujet en conférence de presse : « Mayulu, c’est une des belles surprises. Il peut jouer à l’intérieur, à l’extérieur. Quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi c’est un joueur parfait pour mon type de jeu. Il est similaire à Warren (Zaïre-Emery) dans cet aspect du jeu. Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur. »

« Mes ambitions ? Gagner la Coupe du monde, la Ligue des champions et le Ballon d’Or aussi »

Ce dimanche, l’émission Téléfoot a accordé un portrait sur le jeune du PSG. Et Senny Mayulu en a profité pour dévoiler ses sources d’inspiration dans le football actuel : « J’essaye de m’inspirer de tout le monde. Je prends les meilleures choses de chaque joueur et j’essaye de les rapporter à mon jeu. Je regarde Bernardo Silva. Au PSG, je regarde Vitinha et aussi la façon dont Ugarte défend », a déclaré le Titi avant de s’exprimer sur sa relation étroite avec Warren Zaïre-Emery. « J’ai l’impression que ça fait longtemps. On était ensemble depuis petit, depuis les U12, donc on se connaît très très bien. On s’entraînait ensemble au quotidien. Franchement, c’est une très très grande joie. Mes ambitions ? Gagner la Coupe du monde, la Ligue des champions et le Ballon d’Or aussi. » Pour rappel, Senny Mayulu arrive en fin de contrat en juin prochain mais devrait prochainement signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Statistiques 2023-2024 de Senny Mayulu*

Ligue 1 – 5 matches disputés (214 minutes) – 1 passe décisive

– 5 matches disputés (214 minutes) – 1 passe décisive Coupe de France – 2 matches disputés (28 minutes) – 1 but

– 2 matches disputés (28 minutes) – 1 but Championnat National U19 – 17 matches disputés (1.328 minutes) – 4 buts et 6 passes décisives

– 17 matches disputés (1.328 minutes) – 4 buts et 6 passes décisives Youth League – 5 matches disputés (408 minutes) – 1 but

– 5 matches disputés (408 minutes) – 1 but Coupe Gambardella – 1 match disputé (90 minutes) – 1 passe décisive

*Source : Transfermarkt