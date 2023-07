PSG : Sergio Rico bientôt de retour sur les terrains ?

Deux mois après son accident avec un cheval, Sergio Rico, le gardien de but du PSG, voit l’espoir de retrouver les terrains renaître. En effet, une ultime opération devrait se faire pour l’Espagnol dans les prochains jours.

C’est le 28 mai dernier, alors qu’il se trouve dans sa région natale, au lendemain de l’acquisition du titre en Ligue 1 Uber Eats, que Sergio Rico est victime d’un accident avec un cheval. La gravité n’est pas à négliger sur le coup, et le gardien de but du Paris Saint-Germain est donc immédiatement hospitalisé à l’hôpital Virgen del Rocio de Séville, où il se trouve toujours actuellement, mais dans un bien meilleur état qu’il y a deux mois. En effet, l’Espagnol pourrait même, aujourd’hui, espérer retrouver les terrains. C’est en tous cas ce qu’avance le quotidien Marca, pour lequel le chef du service de neurologie de l’hôpital Universitario 12 de Octubre de Madrid, a expliqué : « L’opération consistera à boucher un anévrisme, ce qui se fait aujourd’hui par radiologie interventionnelle, c’est-à-dire en insérant un cathéter qui va de l’aine au cerveau, et l’anévrisme est bouché avec des matériaux qui ne risquent pas de se rompre à l’avenir. En principe, il s’agit d’une procédure simple, et nous devrions donc être optimistes quant aux résultats« .

L’optimisme pour la suite

Le chirurgien espagnol, David Perez, s’est également prononcé sur l’avenir de la carrière de Sergio Rico : « Il a subi un grave traumatisme cranio-encéphalique et c’est pourquoi on a dû le plonger dans le coma, pour qu’il soit plus calme et pour éviter les complications. Après ce coma, les patients se remettent généralement de cette situation sans problème, à condition qu’il n’y ait pas de lésions neurologiques, ce qui, dans ce cas, ne semble pas être le cas« , a-t-il déclaré. L’optimisme semble être présent dans le corps médical espagnol quant à la suite de la carrière du gardien de but du PSG. Quelques jours après sa sortie de soins intensifs, Sergio Rico avait partagé un message sur son compte Instagram : « Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Je continue à travailler sur ma guérison, qui s’améliore de jour en jour. J’espère vous revoir bientôt« . Après cette opération prévue dans les prochains jours, celui qui compte 24 apparitions avec le PSG depuis son arrivée en 2019 devrait sortir de l’hôpital et poursuivre sa convalescence.