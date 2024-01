PSG : Sergio Rico, proche de faire son retour ?

Hospitalisé de longues semaine à la suite d’un accident de cheval, Sergio Rico, le gardien de but du PSG, serait sur le bon chemin pour un retour à la compétition. Au cours d’un entretien avec nos confrères de DAZN en Espagne, le portier de 30 ans a donné de ses nouvelles.

C’est au mois de mai 2023 que Sergio Rico, après une rencontre du PSG face à Strasbourg, se rend en Espagne et plus précisément à El Rocio, un village andalou, pour y affecter un pèlerinage. Son escapade ne se passera pas comme prévu, puisque l’Espagnol a été victime d’un accident de cheval qui lui a valu coma, hospitalisation, et convalescence jusqu’aujourd’hui. Cependant, Sergio Rico entrevoit désormais le bout du tunnel. En effet, au cours d’un entretien avec nos confrères espagnols de DAZN, le gardien de but sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain a donné de ses nouvelles, plutôt positives : « Je me sens chaque jour beaucoup mieux, mon corps redevient celui d’avant. Je pense que j’ai récupéré à 90 % […] Il n’y a aucune autre option dans ma tête (que de retrouver la compétition ; NDLR) Tous les médecins m’ont dit que je pourrai revenir sans problème. Si eux n’ont pas peur, pourquoi aurais-je peur ?« .

Quiere volver. Lo va a hacer. Pero antes va a hablar de todo



🗣️ @sergiorico25, cara a cara con @PabloPintoDAZN tras salir del coma después de su grave acidente



🚨 Entrevista EXCLUSIVA de #DAZN, ya disponible en la plataforma pic.twitter.com/l0Za0bG4HK — DAZN España (@DAZN_ES) January 5, 2024 Twitter : @DAZN_ES

Comme précédemment indiqué, Sergio Rico s’est rendu au village d’El Rocio en Andalousie dans la nuit du 28 au 29 mai 2023 afin d’y effectuer un pèlerinage. Une soirée dont le portier n’a plus beaucoup de souvenirs : « Je me souviens avoir terminé un match à Strasbourg, avoir atterri puis être monté dans la voiture d’un ami à l’aéroport. Et à partir de là, je ne me souviens plus de rien. Pas même d’être arrivé à El Rocio. J’ai un trou de quatre ou cinq heures, je ne me rappelle plus rien jusqu’à mon réveil à l’hôpital« . Un réveil qui ne l’avait pas rassuré à l’époque, comme il le confie pour DAZN en Espagne : « Je me suis réveillé un peu apeuré par les nombreux câbles et écrans autour de moi. Le médecin m’a demandé si je reconnaissais ma mère et ma femme, je lui ai répondu : ‘évidemment !‘ ». Concernant l’épisode de l’accident en lui-même, Sergio Rico confie ne plus s’en souvenir, et que personne dans son entourage ne lui avait expliqué : « Ma famille me disait qu’il n’y avait pas besoin de le savoir : qu’est-ce que ça allait changer de le savoir ? C’est un accident, comme cela pourrait arriver à n’importe qui« .