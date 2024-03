Ce dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

De retour en championnat après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG voudra renouer avec le succès en Ligue 1 contre le Stade de Reims ce dimanche, lui qui reste sur deux nuls consécutifs contre Rennes (1-1) et Monaco (0-0). Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, absents de longue date, mais également sans Marco Asensio, touché à l’ischio-jambier droit contre Monaco, et Marquinhos, qui souffre au niveau du talon d’Achille.

A voir aussi : PSG / Reims : les compositions probables selon la presse

Senny Mayulu, seul titi dans le groupe

Déjà présent dans le groupe contre la Real Sociedad, Danilo Pereira, qui s’était blessé à la cuisse à la veille de Monaco / PSG, est bien présent dans le groupe concocté par Luis Enrique pour la réception des Rémois cet après-midi. Dans ce groupe, un seul titi est présent, Senny Mayulu. Sinon, pas de grosses surprises dans la liste des joueurs convoqués par le coach espagnol.

Le groupe du PSG