Ce dimanche, le PSG a concédé le match nul sur sa pelouse face au Stade de Reims (2-2). Si certains Parisiens ont marqué des points, d’autres ont confirmé leur mauvaise phase du moment.

Après sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce dimanche. Et face au Stade de Reims (2-2), les Rouge & Bleu ont concédé le match nul, le troisième d’affilée en championnat après ceux face au Stade Rennais (1-1) et l’AS Monaco (0-0). Et pour cette rencontre post-Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif en mettant sur le banc Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Après avoir rapidement concédé l’ouverture du score sur une erreur d’Achraf Hakimi, le leader du championnat s’est rapidement ressaisi grâce à un homme, Gonçalo Ramos.

Ramos marque des points, Barcola en méforme, WZE revient bien, Hakimi déçoit

À l’origine du but contre son camp de Yunis Abdelhamid, le Portugais a ensuite marqué en renard des surface. Le numéro 9 parisien récolte un 6/10 dans L’Equipe : « Titulaire, le Portugais a fait du Ramos. Généreux dans les efforts, il est souvent bien placé dans la surface pour reprendre les passes ou centres de ses partenaires (4e, 12e). Il est impliqué sur les deux buts de son équipe. » En revanche, Bradley Barcola marque le pas et confirme sa mauvaise forme du moment avec une note de 3/10 dans le quotidien sportif : « Une première période discrète où l’ancien Lyonnais a été peu servi et, quand il l’a été, il n’a pas réussi grand-chose : un une-deux avec Zaïre-Emery (38e), un bon centre (51e), un centre-tir qui passe devant le but rémois (53e). Manque son contrôle à l’entrée de la surface (60e). N’a pas fait de différences individuelles. »

Après une excellente performance face à la Real Sociedad en Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery confirme son regain de forme. Le Titi de 18 ans a été le milieu de terrain le plus performant ce dimanche au Parc des Princes, comme le constate Le Parisien, qui lui attribue la note de 6.5/10 : « Des courses vers l’avant, des compensations et une activité incessante, le milieu s’est battu jusqu’au bout et a initié quelques mouvements dangereux comme ce centre pour Ramos (12e). L’un des seuls à ne pas avoir eu de baisse de régime. » En revanche, Achraf Hakimi continue d’afficher un visage inquiétant depuis son retour de la CAN. « Cette nonchalance qu’il traîne depuis quelques semaines lui a coûté cher puisqu’il perd le ballon de l’ouverture du score (7e). À l’énergie, il a tenté de se rattraper par des montées nombreuses, des combinaisons intéressantes avec Lee et une frappe détournée par Diouf (31e). Même s’il s’est souvent trompé dans ses choix, il est l’origine de l’égalisation parisienne », remarque le quotidien francilien, qui lui donne la note de 4/10.