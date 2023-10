Ce samedi soir (17h00), le PSG affronte Strasbourg dans son antre du Parc des Princes. Voici le groupe retenu par Luis Enrique pour cette échéance hexagonale.

La 9e journée de Ligue 1 nous propose une opposition entre le PSG et le RC Strasbourg Alsace ce samedi (17h00). Après une nouvelle trêve internationale, les hommes de Luis Enrique n’ont pas le droit à l’erreur, eux qui restent sur un succès probant du côté de Rennes lors de la journée précédente (1-3). Enchaîner pourrait notamment leur permettre d’aborder la réception du Milan AC, quelques jours plus tard en phase de groupe de la Ligue des Champions, avec un peu plus de sérénité. On connaît d’ailleurs le groupe retenu par le coach ibère pour ce match face aux Strasbourgeois.

Comme pressenti, Warren Zaïre-Emery, touché à la cheville avec les Espoirs tricolore, est laissé au repos. Kang-In Lee, de retour des Jeux Asiatiques avec la Corée du Sud, est, lui, toutefois bien présent.

Le groupe parisien retenu par Luis Enrique

Gardiens : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs : Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Kurzawa

Milieux : Danilo, Vitinha, Ruiz, Ndour, Soler, Ugarte, Kang-in Lee

Attaquants : Mbappé, Ramos, Kolo Muani, Dembélé, Barcola