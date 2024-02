PSG U19 : Les titis parisiens confirment leur place de leader

La catégorie U19 du PSG continue son bout de chemin en championnat. A l’occasion d’un match en retard de la 12e journée, les joueurs de Zoumana Camara se sont imposés face à l’USL Dunkerque.

Ce mercredi 21 février, les titis du PSG disputaient leur match en retard de la 12e journée du championnat National U19. Leaders de la poule A, les joueurs de Zoumana Camara ont su préserver leur place au classement en venant à bout de l’USL Dunkerque sur le score de 1 but à 0. Nos confrères du site les titis du PSG rapportent « une victoire acquise grâce à la 17e réalisation du numéro 9 Mahamadou Sangaré (0-1, 37e), et à des buts inscrits en toute fin de partie par le capitaine Yoram Zague (0-2, 90e) et l’entrant en jeu Oumar Camara (0-3, 90+1e)« . Avec 41 points glanés en 19 journées, le Paris Saint-Germain devance donc son dauphin, l’Amiens SC, de deux longueurs, et son adversaire du jour, l’USL Dunkerque, de cinq unités. Cependant, deuxième au classement, le club picard a un match en moins. Le bilan de l’escouade de Zoumana Camara jusque-là est de 13 victoires, 2 matches nuls, 4 défaites.

Le prochain rendez-vous pour les titis du PSG sera le 10 mars prochain avec la réception du RC Lens à 14h30 au Campus PSG à l’occasion de la 20e journée du championnat National.