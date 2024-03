Le printemps pointe le bout de son nez, et les grands rendez-vous pour le PSG également. Après deux saisons qui perdaient leur saveur dès le début du mois de mars, le club de la capitale a l’occasion de réaliser un quadruplé sous les ordres de Luis Enrique en étant encore engagé sur tous les tableaux.

Au sortir de la trêve internationale, le Paris Saint-Germain retrouve son train-train quotidien au Campus PSG avec la préparation de la période la plus importante de 2023/2024. C’est le lot des grands clubs, le mois d’avril arrivé, les grandes échéances avec, et le point culminant de la saison. Et cette fois-ci, le club de la capitale s’y inscrit plus que jamais en étant plus que bien positionné en championnat, en demi finale en Coupe de France, puis en quart de finale en Ligue des Champions. L’occasion pour Luis Enrique ou même Kylian Mbappé que la saison de transition pourrait devenir celle du grand rêve devenu réalité.

Le Classique, la première marche

Ce dimanche 31 mars (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome afin d’y affronter l’Olympique de Marseille pour le 107e Classique. La 27e journée de Ligue 1 Uber Eats actera le retour du Paris Saint-Germain à la compétition après la trêve internationale, mais aussi l’entrée en matière dans cette période cruciale de la saison 2023/2024 pour le club de la capitale. Si le débat existe autour du turnover à installer face aux Phocéens, l’importance de la rencontre face à un rival historique n’est pas à négliger. Si sur le plan comptable le PSG pourrait avoir intérêt à se concentrer sur les matchs à venir et faire l’impasse sur le Classique, la volonté de gagner en capital confiance et entamer de la meilleure des manières le printemps devrait l’emporter.

En 8 rencontres toutes compétitions confondues à l’extérieur en 2024, le PSG dresse un bilan de 7 victoires et 1 match nul. Ce dimanche 31 mars sur la pelouse du Stade Vélodrome les hommes de Luis Enrique auront l’occasion de surfer sur cette série et pourraient avoir à cœur de mettre fin à celle de l’Olympique de Marseille qui reste invaincu à domicile.

On vous fait kiffer avec les amis de @FreeLigue1 à l'occasion de OM / PSG !!! 🔥🔥 https://t.co/MSvniRCOtY — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 29, 2024 X : @CanalSupporters

Le Stade Rennais, le match couperet

La Coupe de France échappe au Paris Saint-Germain depuis deux saisons maintenant. Si l’ambition du club de la capitale est de graver son nom sur la coupe aux grandes oreilles, la domination nationale doit demeurer la priorité. C’est en ce sens que la demi-finale de Coupe de France de ce mercredi 3 avril (21h10 SUR BeIN Sports & France 3) a beaucoup d’importance dans cette période cruciale pour le PSG. L’occasion de venir à bout du 8e de Ligue 1 Uber Eats et se hisser en finale de Coupe de France est le parfait moyen de faire grossir le capital confiance et ainsi arriver le 10 avril face au FC Barcelone dans les meilleures conditions. L’idée de remplir son armoire à trophées après avoir remporté le Trophée des Champions cette saison ne sera vraisemblablement pas négligée pour Luis Enrique.

Selon les derniers échos du Parisien, dans l’esprit du technicien espagnol, la demi finale de Coupe de France semble tout avoir d’une priorité. En effet, nos confrères avancent la possibilité d’installer un turnover face à l’Olympique de Marseille, afin de préserver certains joueurs à trois jours de la réception du Stade Rennais.

La double confrontation, le point culminant

Outre l’importance de chaque rencontre, la double confrontation face au FC Barcelone reste le point culminant du printemps 2024 du Paris Saint-Germain. En effet, un succès en Ligue des Champions reste celui qui fera briller le PSG comme aucun autre succès. Pour la première fois depuis deux saisons le club de la capitale retrouver les quarts de finale de C1, et pour la première fois depuis bien longtemps, le Paris Saint-Germain peut se permettre de rêver plus grand. Si l’adversité du FC Barcelone n’est pas à négliger, elle reste toutefois inférieure à ce que les Parisiens ont pu connaître ces dernières saisons, et la partie de tableau lui est également favorable, avec potentielle double confrontation face à l’Atlético Madrid ou le Borussia Dortmund en cas de qualification.

Autour de cette rencontre, Luis Enrique devra assurément répondre à l’adversité qui fera face au PSG au milieu de terrain, mais également gérer au mieux son effectif. En effet, le technicien espagnol sera on ne peut plus attendu sur ce point, afin qu’il puisse mettre ses joueurs dans les meilleures conditions possibles pour faire face à cet intense printemps qui s’offre au Paris Saint-Germain.

A l’aube de cette période cruciale pour le club de la capitale, Canal Supporters s’est penché sur le sujet en vidéo sur sa chaîne YouTube. En effet, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives ont abordé le sujet dans le dernier Talk CS : Pourquoi le PSG peut ENFIN RÊVER d’un TRIPLÉ HISTORIQUE ?! Une vidéo à retrouver ci-dessous, bon visionnage !