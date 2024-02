PSG : Une date fixée pour le retour de Nuno Mendes ?

Le PSG pourrait enregistrer le retour de Nuno Mendes prochainement, tant le Portugais participe à une partie des derniers entraînements collectif. Pour le reste de la séance, le latéral gauche s’entraîne seul. Une date serait fixée pour son retour à la compétition.

Le Paris Saint-Germain avance en ce début d’année 2024 avec son huitième de finale de Ligue des Champions en ligne de mire. La première manche se jouera au Parc des Princes le 14 février prochain (21h sur Canal +), et Luis Enrique pourrait compter sur Nuno Mendes pour le match retour qui se jouera au Stade d’Anoeta le 5 mars. En effet, si sa blessure à l’ischio écarte le Portugais de 21 ans des terrains depuis maintenant 276 jours, le numéro 25 du PSG retrouve en partie, l’entraînement collectif. Dans son point médical du jour, le club de la capitale a communiqué à ce sujet : « Nuno Mendes effectuera le début de la séance avec le groupe avant la poursuite de son travail individuel« . Pour son grand retour à la compétition, « le staff espère toujours qu’il sera opérationnel au plus tard pour le match retour contre la Real Sociedad en 1/8 de LDC« , selon Fabrice Hawkins. Après deux opérations et près d’un absence, le retour de Nuno Mendes en Rouge & Bleu n’a jamais été aussi proche.