PSG : Vitinha « plus complet », évoque sa progression

A l’occasion de la trêve internationale, le PSG compte quatre joueurs en sélection du Portugal. Parmi eux, Vitinha. En constante progression sous les cieux parisiens, le milieu de terrain a accordé un entretien au média local O’Jogo, l’occasion pour lui d’évoquer sa progression personnelle.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, certains joueurs semblent retrouver des couleurs et se (re)mettre la tête à l’endroit. Vitinha est assurément un de ces joueurs. Actuellement mobilisé avec la sélection du Portugal sous les ordres de Roberto Martinez, le numéro 17 du PSG peut se targuer d’avoir aujourd’hui plusieurs flèche à son arc : « Je suis plus complet. Avoir joué à plusieurs positions cette année me donne une plus grande perspective pour savoir ce que je dois faire : avancer, reculer, avec ou sans ballon … . Je pense que cela me rend plus complet et je suis super content. Je veux continuer à apprendre. Si nous ne sommes pas plus complets chaque année, quelque chose va mal. Je grandis avec des expériences d’entraîneurs différents« , a-t-il confié dans les colonnes d’O’Jogo.

Dans les prochaines semaines, Vitinha devrait prendre par à l’Euro 2024 avec le Portugal. Au sein de sa sélection, le milieu de terrain du PSG devra batailler pour gagner une place qu’il espère, celle de titulaire : »J’essaierai toujours de prouver ma valeur, de m’entraîner et de montrer que je devrais avoir plus de minutes, et pourquoi je devrais jouer. Et c’est à moi de rendre cette tâche la plus difficile possible pour le sélectionneur. Je le veux et je le montre, non pas verbalement, mais à l’entraînement« , a conclu Vitinha.