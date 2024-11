En pleine forme avec le PSG en ce moment, Willian Pacho se présente aujourd’hui en conférence de presse d’avant-match. Un rendez-vous médiatique traditionnel avant la rencontre cruciale face à l’Atlético Madrid de ce mercredi (21h sur Canal +).

Ses impressions personnelles (PSG TV)

« Je suis très tranquille et heureux. Je suis très motivé pour apporter les choses. Je remercie les supporters pour leur accueil […] Ce sera un match difficile ».

Cette rencontre face à l’Atlético Madrid (PSG TV)

« Tous les matchs sont difficile, l’Atlético est l’une des meilleures équipes du monde. C’est une équipe reconnue en Europe avec un grand entraîneur qui rend les matchs très difficiles […] Nous pouvons garantir que les supporters nous apporteront leur soutien maximum ».

La situation du PSG en C1

« C’est un nouveau format, il y a des choses que nous ne connaissons pas mais on travaille au mieux ».

Le gardien avec qui il a le plus d’automatismes

« Je me sens très bien avec les deux, très tranquille. Ce sont deux supers gardiens et celui qui sera aligné demain le fera au mieux. On le fait toujours en groupe, c’est toujours bon que tout le monde soit disponible ».

Un match déjà décisif demain ?

« On avance match après match. Demain, c’est un grand match à domicile, il faut gagner les trois points, c’est important ».

A propos de Marquinhos

« Il est incroyable. La manière dont il s’entraine, dont il nous parle, dont il m’aide, il m’a donné énormément de confiance pour mes débuts. La manière dont il couvre les espaces, j’apprends tous les jours auprès de lui et ça me permet de grandir en tant que personne ».

Les idées de jeu de Luis Enrique

« Ce sera un grand match, il faudra être très patients. Nous suivons notre idée de jeu et avoir confiance dans ce que nous propose l’entraîneur ».

La confiance engrangée au PSG

« Chaque jour, à chaque entraînement, tout ce qu’on me dit m’aide à grandir ».

La méthode Luis Enrique

« Des choses m’ont plu et sont nouvelles pour moi : la façon dont il transmet les choses, dont il te parle. Il essaie toujours de dire les choses de manière positive. Il nous parle en permanence, surtout des détails qui sont importants ».

La gestion des montées des latéraux

« Pour chaque match il y a un plan pour savoir si les latéraux seront plus en arrière. Nous savons très bien comment nous allons jouer, pour couvrir les espaces ou les côtés. On peut combiner avec les milieux de terrain ».

La semaine de préparation pour l’Atlético Madrid

« Nous avons fait une grosse semaine d’entraînement. Le match de demain sera important, comme tous les matchs ».

🗣️ Willian Pacho : « Si on a 2 faces différentes en LDC et en L1 ? On a toujours cette même idée de jeu, malheureusement on a pas eu de bons résultats. Ce sont des choses qui arrivent. Notre objectif est toujours fixe, petit à petit on va réussir. » 🧘‍♂️#PSGATM pic.twitter.com/Pvtn5QZ52X — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 5, 2024 X : @CanalSupporters

Les points à améliorer

« Ce que j’ai amélioré, ce sont les un contre un mais aussi de jouer proprement, de ne pas faire de fautes, de récupérer le ballon proprement. J’ai encore une grosse marge de progression et j’essaie d’apprendre de mes équipiers comme Marquinhos. J’aimerais être plus offensif et marquer sur corner et je travaille pour ça ».

Son état d’esprit

« D’où je viens, ma vie n’a pas toujours été facile, j’ai appris à me renforcer et ça m’a beaucoup aidé à affronter les matchs. J’essaie de m’améliorer tous les jours. Demain, ce sera un match crucial ».

La concurrence à son poste

« Je suis très tranquille, c’est très bien qu’il y ait de très bons joueurs, ça m’aide à m’améliorer, à grandir. Quand il y a une saine rivalité, il n’y a aucun problème ».