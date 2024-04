PSGFCB – La composition probable du PSG contre le Barça

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le FC Barcelone en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait opter pour Marquinhos dans le couloir droit de la défense.

Présent en conférence de presse à la veille du quart de finale aller entre le PSG et le FC Barcelone au Parc des Princes, Luis Enrique a expliqué qu’il avait fait son choix pour le remplaçant d’Achraf Hakimi, suspendu pour cette manche aller. Ces derniers jours, deux solutions se dessinaient, l’une menait à titulariser Warren Zaïre-Emery, qui a déjà plusieurs fois à ce poste, l’autre Marquinhos, qui a déjà joué à droite lors de ses premières saisons au PSG. Et selon Le Parisien et RMC Sport, c’est bien le capitaine parisien qui devrait occuper cette position. Le titi évoluerait au milieu de terrain en compagnie de Vitinha et Fabian Ruiz.

Une défense centrale Beraldo-Hernandez ?

Pour les trois autres défenseurs, les deux médias pensent que le coach du PSG va aligner Lucas Beraldo et Lucas Hernandez en défense centrale, même si RMC Sport hésite entre le Brésilien et Danilo Pereira. En ce qui concerne l’attaque, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient être associé à Lee Kang-in. RMC Sport hésite entre l’international sud-coréen et Gonçalo Ramos, très en forme ces dernières semaines et buteur salvateur le week-end dernier lors de la 28e journée de Ligue 1 contre Clermont.