Qualification, Navas… les chiffres après City / PSG

Hier soir, le PSG a totalement été dominé par Manchester City (2-1). Mais il a réussi à ouvrir le score à la 50e minute avant de voir les Anglais – grâce à l’entrée en jeu de Gabriel Jesus – renverser la tendance et s’imposer pour s’octroyer définitivement la première place du groupe. Malgré cette défaite, les Rouge & Bleu sont qualifiés pour les huitièmes de finale. C’est la dixième année consécutive qu’ils passent la phase de poules comme le rapporte Michel Kollar – l’historien du PSG – sur le site internet du club. Seuls le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Barcelone affichent cette même statistique. Les joueurs parisiens qui restent sur 37 matches avec au moins un but marqué en phase de poules de C1 avec 102 buts inscrits.

Coté statistique individuelle, Keylor Navas a joué son 93e match sous le maillot du PSG. Le portier costaricain est entré dans le top 10 des gardiens les plus capés de l’histoire des Rouge & Bleu. Il est devancé par Bernard Lama (318 matches), Joël Bats (285 matches), Dominique Baratelli (281 matches), Salvatore Sirigu (188 matches), Lionel Letizi (186 matches), Mickaël Landreau (151 matches), Ilija Pantelic (114 matches), Alphonse Areola (107 matches) et Jérôme Alonzo (101 matches) et rejoint ainsi Camille Choquier. Kylian Mbappé a marqué son 29e but en 50 matches de Ligue des Champions. Il est impliqué dans au moins 5 buts lors de chacune des 6 dernières saisons de Ligue des Champions, seuls Robert Lewandowski et Karim Benzema font aussi bien que lui sur la période.