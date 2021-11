Rothen : « Le problème c’est que la MNM n’a pas existé »

Le PSG s’est incliné hier soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium contre Manchester City (2-1) lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une défaite qui ne lui permettra pas de finir premier du groupe. Mais avec la large victoire de Leipzig sur la pelouse de Bruges (0-5) – prochain adversaire des Rouge & Bleu le 7 décembre – les Parisiens sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Totalement dominé, le PSG a réussi à bien défendre pendant plus de 50 minutes avant de craquer après l’ouverture du score de Kylian Mbappé et l’entrée en jeu de Gabriel Jesus. Jérôme Rothen a fustigé la performance de la MNM.

« Le problème c’est que ces trois joueurs-là n’ont pas existé, pour plein de raisons. Que ce soit sur l’investissement, les circuits, la cohésion d’équipe, le plaisir de servir les autres… Sur ça, on n’a rien vu. Le sapin de Noël mis en place au début s’est effondré en cinq minutes, fustige l’ancien joueur du PSG dans l’After Foot sur RMC. Je ne m’attendais pas à voir d’un seul coup le PSG qui se transforme, avec un Pochettino qui nous met un truc tactiquement en place, et respecté par ses joueurs. Je m’attendais à un bloc, très bas, qui joue les contres avec ses trois attaquants. Et je me disais que sur les trois, si au moins deux étaient en forme comme c’est le cas actuellement avec Mbappé, si en plus de lui Messi ou Neymar prenaient le relais, alors le PSG pouvait faire un coup sur un malentendu, comme depuis le début de la saison en Ligue des champions.«