Quand le PSG inspire les LA Clippers en NBA

Depuis l’arrivée du fond d’investissement QSI à la tête du PSG, le club de la capitale ne cesse de voir son image et sa marque grandir. A tel point qu’aujourd’hui, le Paris Saint-Germain devient une source d’inspiration outre-Atlantique.

Avec le soucis de se refaire une beauté, la franchise NBA des LA Clippers a acté son changement de logo, de maillot, et son déménagement de salle. En ce qui concerne le logo, la président de l’équipe californienne s’est confié sur le choix du nouveau logo, en confiant s’être inspiré du PSG : « On a étudié plusieurs franchises. Si on regarde le logo du PSG, beaucoup de gens le portent et ne savent même pas que c’est une équipe de football européenne. Ils estiment simplement qu’il est cool et qu’il représente un endroit qu’ils aiment« , a déclaré Gillian Zucker. Preuve encore, si besoin, que le Paris Saint-Germain est devenu et continue de devenir une force de frappe sur le plan marketing à l’échelle internationale.