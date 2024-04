Quand le PSG répond habillement au chambrage du Barça

Hier soir, le PSG a éliminé le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Après la rencontre, le club de la capitale a tenu à répondre au chambrage barcelonais.

En quart de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontait le FC Barcelone. Après la défaite du match aller (2-3), le club de la capitale a renversé la situation sur la pelouse de Montjuïc grâce à un très gros match (1-4). Avant le match aller, le club espagnol avait chambré le PSG sur les réseaux sociaux avec plusieurs posts avec notamment la Joconde qui porte un maillot du FC Barcelone ou bien encore une montgolfière aux couleurs du Barça qui volait au-dessus de la Seine à côté de la tour Eiffel. Des provocations auxquelles n’avaient pas répondu les Rouge & Bleu, jusqu’à hier soir.

L’arroseur arrosé

Après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG ne s’est pas privé pour répondre au chambrage de son adversaire du soir. Il a commencé par poster un visuel montrant les couleurs du PSG se déployer – virtuellement – sur une artère de la cité catalane. Il a ensuite repris le détournement de la Joconde réalisé par le Barça, il y a une semaine. Le club de la capitale a ensuite dézoomé pour afficher un tableau plus grand avec la photo de Marquinhos et de sa joie après son intervention décisive en fin de match contre Ferran Torres avec la légende : « Accrochez-le au Louvre. » Enfin, le club de la capitale a repris les paroles de la célèbre chanson de Jacques Dutronc, « il est cinq heures, Paris s’éveille« , avec la montgolfière du Barça en train de couler dans la Seine. Une réponse parfaite du PSG et une qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Les supporters du PSG ne peuvent qu’être heureux ce mercredi matin.

We Are Paris. ❤️💙



Nous sommes en demi-finales ! ✨ pic.twitter.com/83LSEiVHHq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 16, 2024

🖼️ Hang it in the Louvre! ❤️💙 pic.twitter.com/uWZ12RqbBa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 17, 2024